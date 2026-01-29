Американка приютила голубя и теперь везде ходит с ним
Brain Dead выпустил коллекцию к 30-летию аниме «Призрак в доспехах»

Фото: Brain Dead

Бренд Brain Dead выпустил капсульную коллекцию в честь 30-летия франшизы «Призрак в доспехах». Об этом сообщает Hypebeast.

Предметы навеяны оригинальной мангой Масамунэ Сиро 1989 года. В коллекцию вошли бомбер-куртка, футболки с принтами, рубашки с длинными и короткими рукавами, плед, напоминающий гобелен, и набор тематических наклеек. Продажи стартуют 3 февраля.

1/9
© Brain Dead
2/9
© Brain Dead
3/9
© Brain Dead
4/9
© Brain Dead
5/9
© Brain Dead
6/9
© Brain Dead
7/9
© Brain Dead
8/9
© Brain Dead
9/9
© Brain Dead

Сюжет «Призрака в доспехах» разворачивается в 2029 году, когда киборги ходят по улице, а человеческий мозг может быть напрямую подключен к сети. Майор из элитного спецподразделения полиции начинает расследование дела о загадочном кибертеррористе по прозвищу Кукловод, который способен взламывать сознание людей. Погружаясь в расследование, полицейский начинает сомневаться в своей собственной идентичности.

Мангу Масамунэ Сиро неоднократно экранизировали. После фильма 1995-го в 2002 году вышел телевизионный аниме-сериал «Ghost in the Shell: Stand Alone Complex», а в 2013 году — «Ghost in the Shell: Arise». Первый полнометражный фильм под названием «Ghost in the Shell: Stand Alone Complex — Solid State Society» вышел в прокат в 2006 году. Еще 11 лет спустя Руперт Сандерс снял по мотивам оригинального фильма одноименный фантастический боевик со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Недавно студия Science SARU анонсировала новый аниме-сериал по манге «Призрак в доспехах» — он выйдет уже в этом году.

В честь 30-летия «Призрака в доспехах» также впервые показывали в российском прокате, причем в новой 4K-реставрации.

