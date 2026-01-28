Лиса из Blackpink стала лицом новой коллекции Skims × Nike

Skims и Nike в качестве коллаборации выпустили новую весеннюю коллецию, вдохновленную эстетикой «балеткор», пишет издание HypeBae. Ее лицом стала кей-поп артистка Лиса.
В нее входят гетры, болеро и леггинсы для занятий в студии или тренажерном зале и другие позиции. Они представлены в простой цветовой гамме: розовый, черный, серый и коричневый. Вещи можно будет приобрести с 5 февраля на веб-сайтах Nike и SKIMS, а также в некоторых розничных магазинах.
«Когда я выступаю, главное для меня — выглядеть великолепно и при этом иметь возможность двигаться и танцевать. Коллекция Skims × Nike настолько удобная и легкая, что я чувствую себя уверенно, надевая ее везде — от репетиций до путешествий и даже для отдыха дома. В ней легко жить, она потрясающе выглядит и идеально вписывается в мою повседневную жизнь».
Недавно стало известно, что Лиса окажется героиней документального фильма. Проект анонсировала Sony Music Vision. Картину посвятят году из жизни Лисы, когда та ушла из Blackpink, чтобы заняться сольной карьерой. Режиссером выступит Сью Ким.