Создатель секс-мода для The Sims 4 рассказал, что его запускают около 400 тыс. раз в день

В интервью разработчик также затронул вопросы монетизации моддинга, доступности взрослого контента в сети и своего отношения к возможным спорам вокруг мода. Он не считает себя активистом или просветителем, а видит свою роль в удовлетворении запросов игроков. Из новых функций Turbodriver анонсировал добавление в мод профессии веб-модели.