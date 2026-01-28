Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру

Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера вошел в историю, став самым молодым человеком, выполнившим два сложных удара в снукере.
12 октября 2025 года он успешно выполнил сложный удар с отскоком в пуле, а всего за пять недель до этого, в возрасте двух лет и 261 дня, он уже сделал дуплет в снукере.
Эти достижения принесли ему сразу два рекорда Гиннесса и статус одного из самых юных двойных рекордсменов за всю историю издания.
Талант Джуда заметил его отец, Люк Оуэнс, который сам увлекается снукером. «Он с самого начала держал кий абсолютно естественно, просто вложил его между пальцев — и все получилось само собой», — рассказал отец.
Из-за маленького роста мальчику помогают специальные подставки. Сначала использовали барные стулья, теперь кухонную табуретку. «Достичь не одного, а двух мировых рекордов в таком возрасте — это, наверное, вершина. Куда уж дальше?» — с гордостью говорит Люк Оуэнс.
По данным Книги рекордов Гиннесса, Джуд уже получил специальное приглашение на Чемпионат Великобритании 2025 и стал самым молодым спортсменом в истории снукера, заключившим спонсорский контракт.
«Я начал играть в 10 лет, а Джуд — в два, и у него, кажется, куда больше природных данных, чем было у меня», — признается отец. На вопрос, кто победил бы в матче между ними, Джуд уверенно отвечает: «Я!».