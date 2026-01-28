Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке

Датчанин Филип Халлун побил рекорд по числу языков, представленных в одной песне, благодаря трогательному посвящению своему сыну Уильяму. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
На день рождения сыну Халлун подготовил особый подарок ― песню, в которой спел «Я тебя люблю» на 521 языке. Количество языков выбрано не случайно, оно отсылает к дню рождения Уильяма ― 21 мая.
«Поскольку в песне слова — это „Я тебя люблю“ на всех языках мира, мое послание ему в том, что я всегда буду любить его, что бы ни случилось, на любом языке», ― пояснил Халлун.
По его словам, самым сложным было убедиться, что произношение на всех языках правильное, а также добиться плавного и гармоничного звучания.
«Мелодия на гитаре — небольшой фрагмент, который я написал для него еще до его рождения, и я всегда играл ее ему — и до, и после того, как он родился», ― добавил Филип.
Он отметил, что хотя песня и посвящена Уильяму, она также для людей по всему миру, которым нужно услышать слова «Я тебя люблю». «Я хочу, чтобы песня и рекорд стали мантрой, которая приносит любовь в сердца тех, кому она нужнее всего», ― объяснил музыкант.
Получившаяся песня «I Love You» длится более 23 минут. На ютубе она собрала более 1 млн прослушиваний.
Филип Халлун уже 20 лет пишет и продюсирует музыку, он сочинял песни для артистов со всего мира — на самых разных языках. Сам музыкант владеет датским, английским, арабским и немного ивритом, французским и китайским. Для перевода на сотни других языков он использовал разные инструменты.