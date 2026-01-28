Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке

Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории

Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке

Фото: Guinness World Records

Датчанин Филип Халлун побил рекорд по числу языков, представленных в одной песне, благодаря трогательному посвящению своему сыну Уильяму. Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

На день рождения сыну Халлун подготовил особый подарок ― песню, в которой спел «Я тебя люблю» на 521 языке. Количество языков выбрано не случайно, оно отсылает к дню рождения Уильяма ― 21 мая. 

«Поскольку в песне слова — это „Я тебя люблю“ на всех языках мира, мое послание ему в том, что я всегда буду любить его, что бы ни случилось, на любом языке», ― пояснил Халлун.

По его словам, самым сложным было убедиться, что произношение на всех языках правильное, а также добиться плавного и гармоничного звучания.

«Мелодия на гитаре — небольшой фрагмент, который я написал для него еще до его рождения, и я всегда играл ее ему — и до, и после того, как он родился», ― добавил Филип. 

Он отметил, что хотя песня и посвящена Уильяму, она также для людей по всему миру, которым нужно услышать слова «Я тебя люблю». «Я хочу, чтобы песня и рекорд стали мантрой, которая приносит любовь в сердца тех, кому она нужнее всего», ― объяснил музыкант. 

Получившаяся песня «I Love You» длится более 23 минут. На ютубе она собрала более 1 млн прослушиваний. 

Филип Халлун уже 20 лет пишет и продюсирует музыку, он сочинял песни для артистов со всего мира — на самых разных языках. Сам музыкант владеет датским, английским, арабским и немного ивритом, французским и китайским. Для перевода на сотни других языков он использовал разные инструменты. 

Расскажите друзьям