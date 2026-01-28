Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды

«Партнерство идеально отражает тему коллекции бренда в этом году — „системная интуиция“. В то время как показ был сосредоточен на скульптурном крое и военных мотивах, обувь выделялась, переосмысляя Crocs сквозь призму промышленной утилитарности», — пишет Hypebeast.