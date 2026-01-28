Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»

Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории
В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков
Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»
В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»
В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера
Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России
Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»
«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рейми на Rotten Tomatoes

Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»

Фото: Nike

Бренд Nike и сериал «Очень странные дела» представили финальную коллаборацию — кроссовки в баскетбольной модели Air Foamposite One. Пара в красно-черных оттенках поступит в продажу 13 февраля, сообщает HypeBeast.

Ориентировочная цена — 250 долларов (около 19 тыс. рублей). Дизайн кроссовок отсылает к параллельному миру Изнанке — одному из ключевых мест действия сериала. Черный цвет верхней части корпуса градиентно переходит в красный, а по всей поверхности нанесены оранжевые зигзаги, похожие на молнии. В комплекте идут тематические аксессуары-значки.

Логотип на язычке, стельке и пятке перевернут — этот прием уже использовался в предыдущей коллаборации (Stranger Things x Nike Dunk Low), он отсылает к зеркальности Изнанки.

Последний эпизод «Очень странных дел» вышел 31 декабря 2025 года. Многие фанаты полагали, что у сериала есть еще одна серия, которая должна отменить некоторые сюжетные ходы финала. Согласно этой теории, события, которые все приняли за концовку, на самом деле были иллюзией Векны. Вечером 7 января, в предполагаемую дату релиза, массовый наплыв зрителей, искавших новую серию, привел к сбоям в работе Netflix.

