Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза

В селе Уолба Таттинского улуса Якутии скульптор Иван Боппосов завершил работу над новогодней скульптурой из балбаха — конского навоза.
Теперь фигура лошади, символизирующая наступивший 2026 год, украшает его двор. «С декабря начал лепить из навоза лошадь. Должен был завершить, как обычно, до Нового года. Но было холодно, и пришлось частью сырья утеплять коровник», — рассказал автор.
Для создания скульптуры Боппосов использовал каркас из деревянного ящика, на который послойно наносил промерзший навоз. Самым сложным, по словам автора, была лепка морды животного. Точное количество материала он не подсчитывал, но предполагает, что ушло около тракторной телеги.
Ранее подобные фигуры ежегодно создавал его старший брат первый народный скульптор Михаил Боппосов, но после диагностирования у него онкологического заболевания в 2022 году традицию продолжили братья Иван и Иннокентий. По словам Ивана, старший брат чувствует себя хорошо и сохраняет подвижность.
Сам Иван Боппосов не останавливается на достигнутом. Вместе со своими учениками он подал заявку на участие в VIII Всероссийском конкурсе ледовых и снежных скульптур «Мы — дети Севера», который пройдет в феврале в Якутске.