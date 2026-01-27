Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории

В рамках тура коллектив впервые выступит на крупнейших аренах Германии и даст два концерта подряд в лондонском Alexandra Palace. Перед европейскими выступлениями группа в мае 2026 года отправится в Австралию, где даст восемь концертов при участии специального гостя — проекта Grandson.