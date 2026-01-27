В Японии простились с двумя пандами, которые отправились обратно в Китай

В Японии простились с двумя большими пандами, находившимися на ее территории. Все панды мира принадлежат Китаю, и впервые с 1972 года Япония осталась без этих животных.
С раннего утра сотни поклонников собрались у зоопарка, чтобы проводить панд, хотя самих животных уже не было видно. Среди них были люди, специально приехавшие из других префектур, а также те, кто пришел с плюшевыми игрушками, чтобы символически попрощаться.
«Они как мои собственные дети. Очень грустно», «Мы обязательно приедем к вам в Китай, ждите нас!» — делились эмоциями японцы в репортажах местных телеканалов.
25 января японцы в последний раз пришли в зоопарк посмотреть на панд. По данным СМИ, очередь к павильону растянулась на несколько часов. На прощании охранница зоопарка не смогла сдержать слез, что стало эмоциональным символом момента для многих.
Японские СМИ отмечают, что решение о возвращении панд в Китай было принято после резких заявлений премьер-министра Санаэ Такаити по тайваньскому вопросу в конце 2025 года. Издание Asahi Shimbun еще в декабре сообщало, что, несмотря на запрос Токио о новых пандах, «в нынешних обстоятельствах это невозможно».
Многие японцы в социальных сетях возлагают вину за уход панд на политику Такаити. «Панды уезжают из-за нее», — пишут пользователи, требуя от премьера извинений и коррекции риторики.
Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь подтвердил, что отъезд осуществляется в рамках межправительственного соглашения, и выразил готовность Китая принимать японских гостей, желающих увидеть панд на их исторической родине.
Теперь Сяо Сяо и Лэй Лэй направляются в центр разведения панд в Яане (провинция Сычуань), где их уже ждут японские фанаты, специально прилетевшие в Китай для встречи.