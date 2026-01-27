В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США

Американская рок-группа Saliva даст весной в России три концерта. Об этом «Афише Daily» рассказали в агентстве Force Events.
23 апреля альт-металлисты выступят в петербургском клубе Base, 24 апреля ― в московском «Арбат Холле», а 26 апреля ― на площадке Milo в Нижнем Новгороде. Музыканты исполнят среди прочего и свои главные хиты, включая «Click Click Boom», «Always» и «Superstar».
Saliva образована в Мемфисе в 1996 году, в ее дискографии 12 студийных альбомов. У коллектива есть номинация на «Грэмми» и одна премия MTV Music Video Award.
Широкую популярность группа приобрела в 2000 году, когда ее песня «Your Disease» стала саундтреком к фильму «Дракула 2000». В 2002-м вокалист Saliva Джози Скотт исполнил с Чедом Крюгером из Nickelback песню «Hero», ставшей саундтреком к фильму «Человек-Паук». Скотт покинул коллектив в 2011 году, а на его место пришел Бобби Амару.
В разное время Saliva выступали совместно с такими группами как ZZ Top, Aerosmith, Kiss, Papa Roach, Evanescence, Skillet и Sum 41.