Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»

Netflix опубликовал трейлер документального сериала «Столкновение с реальностью: Закулисье „Топ-модели по-американски“» («Reality Check: Inside „America’s Next Top Model“»), об истории популярного реалити-шоу конца 2000-х. Премьера проекта состоится на платформе 16 февраля.
В сериал вошли интервью с ведущей Тайрой Бэнкс, продюсером Кеном Моком и судьями шоу: Джеем Мануэлем, Джеем Александром и Найджелом Баркером. Появятся также бывшие участницы и победительницы шоу, включая Уитни Томпсон, Жизель Самсон, Шэннон Стюарт, Шэнди Салливан, Дэни Эванс и Кинью Хилл.
В трейлере Бэнкс говорит, что хотела «бороться с индустрией моды», а затем признается, что «зашла слишком далеко». Показывается ряд проблем шоу: бодишейминг, давление токсичных стандартов красоты, принуждение к медицинским процедурам как части «преображения» и фотосессии с элементами культурной апроприации.
Среди других грядущих проектов Netflix — экранизация детских книг «Элоиза» от создательницы «Девочек Гилмор» Эми Шерман-Палладино. В актерский состав войдут Райан Рейнолдс, Дэвид Хейг, Виктор Гарбер, Макс Казелла, Айзек Пэ и Мей Шенк.