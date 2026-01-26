Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул, и раскритиковал его хедлайнеров
Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе

Фото: @arianagrande

Певица и актриса Ариана Гранде допустила, что может сделать фокус на отдыхе в ближайшее время. Об это она рассказала в интервью Vogue Japan.

«Я думаю, что было бы полезно [сделать перерыв].  Я не привыкла делать перерывы. Но да, последние несколько лет были практически в режиме нон-стоп. И под „несколькими“ я имею в виду 15», — поделилась она.

«Баланс — это [моя] цель на ближайшие 15 лет. Я не думаю, что они будут похожи на предыдущие 15 лет. Я думаю, баланса будет больше», — добавила Арина.

Артистка в период с 2013 по 2024 год выпустила семь альбомов, шесть из которых достигли первого места в Billboard 200. Сейчас Ариана не уверена, сколько раз она будет выступать вживую в будущем после завершения своего предстоящего тура Eternal Sunshine в сентябре этого года. 

«Мне очень не терпится отправиться в этот тур, и я думаю, что он может не повториться еще очень, очень, очень, очень долго. Поэтому я собираюсь выложиться по полной», — сказала она в ноябре в подкасте Good Hang.

Недавно SNL представил скетч по мотивам «Одного дома». В нем роль Кевина МакКалистера исполнила Ариана Гранде. 
 

