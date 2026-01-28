Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза

Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории
В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков
Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»
В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»
В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера
Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России
Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»
«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рейми на Rotten Tomatoes

Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза

Фото: Avito.ru

Спрос россиян на магические атрибуты в 2025 году вырос на 50% по сравнению с 2024 годом, пишет ТАСС со ссылкой на данные компании АТОЛ.

Наиболее востребованными магическими атрибутами стали обереги. Их продажи в 2025 году выросли сразу в 2,2 раза. В среднем один оберег россияне приобретали за 498 рублей (это на 33% дешевле, чем в 2024 году). Осиновые колья стали покупать в четыре раза больше, чем в прошлом году. Средний чек покупки, однако, уменьшился на 6% и составил 333 рубля.

Спрос на стеклянные шары увеличился на 101%, на кукол вуду — на 63%, на маятники для биолокации — на 34%, на черные свечи — на 8%, на полынь — в 2,6 раза. Руны покупали на 54% больше. Их россияне в среднем приобретали за 672 рубля — на 16% дешевле, чем в 2024 году. В то же время спрос жителей России на карты таро снизился на 5%, а средняя цена составила 654 рубля за колоду (на 2% дешевле, чем в 2024 году). 

Недавно стало известно, что каждый пятый россиянин считает,  что Солнце вращается вокруг Земли. 16% респондентов не сомневаются, что люди и динозавры жили в одно время. Около 39% верят в существование ведьм и колдунов, а 34% в то, что экстрасенсы могут предсказывать будущее.

Расскажите друзьям