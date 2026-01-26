По мультику «Приключения поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм с живыми актерами

Фунтик в новой картине предстанет не в образе поросенка, а станет обычным мальчиком. Чтобы найти юного актера, который исполнит главную роль, создатели проекта объявили открытый всероссийский кастинг. К участию допускаются дети от 7 до 11 лет ростом до 150 сантиметров и со свободной занятостью с мая по июль.