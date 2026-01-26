Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг самых распущенных стран мира

Аналитический портал World Population Review опубликовал международное исследование, оценивающее уровень сексуальной активности в 45 странах мира.
Для составления рейтинга использовался комплексный индекс, учитывающий шесть ключевых параметров: среднее количество половых партнеров у жителей, возраст начала половой жизни, легальность проституции, социальное принятие добрачных отношений и уровень распространения инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
Первое место в рейтинге заняла Австралия. Согласно данным исследования, средний австралиец имеет 13,3 половых партнера на протяжении жизни, а первый сексуальный опыт происходит здесь в среднем в 17,9 лет.
Второе место разделили Бразилия и Греция. В Бразилии зафиксировано около 9 партнеров в среднем на человека, в Греции — 10,6.
В первую десятку также вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и Южная Африка. Россия находится на 32-й строчке. Среднее количество партнеров в стране составляет 9, а возраст первого полового контакта — 18,7 года.