«Чилить» стал самым популярным глаголом в России за последнее время, рассказала ТАСС ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева.
«Чилить» — сленговое слово, которое означает «отдыхать». По словам Краевой, также часто используются в разговорах слова «вайб», «глазурь» и «дубайский шоколад».
Ректор отметила, что сейчас идет активная работа по упорядочиванию словарного состава в части заимствований. Руководитель высшего учебного заведения добавила, что важно воспитывать в носителях ответственность за свой язык и бережное отношение к нему.
Ранее стало известно, что самым популярным в русском языке стало слово «ок». Эксперты Института русистики объяснили эту тенденцию информативной емкостью и однозначностью слова. По их словам, в современном русском языке прослеживается стремление к лаконичности, и короткое «ок» идеально вписывается в эту тенденцию.
В конце 2025 года орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 264 новыми словами.
Среди добавленных слов — «релокант», «чекап», «эмодзи», «капча», «развиртуализация», «пюрешка» и «драконоборец». Кроме того, в словарь попали «агротуризм», «безглютеновый», «беспилотие», «волонтерство», «гексакоптер», «детейлинг», «медиафасад», «пациентоориентированный», «промпт-инженер», «сапборд» и «серверная».