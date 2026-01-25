У Марго Робби во время съемок «Грозового перевала» развилась «созависимость» от Джейкоба Элорди

Марго Робби и Джейкоб Элорди рассказали о творческой связи, возникшей между ними на съемочной площадке «Грозового перевала».
В интервью для Fandango актеры, играющие влюбленных Кэтрин и Хитклиффа, описали свои рабочие отношения как «взаимную одержимость». Робби призналась, что стала зависима от партнера:
«Я ловила себя на том, что постоянно ищу его взглядом. Это выбивало меня из колеи, я чувствовала себя потерянной — как ребенок без своего одеяла или чего-то родного».
Сам Элорди рассказал, что восхищался партнершей: «У нас общая одержимость. Если у вас есть возможность оказаться на съемочной площадке вместе с Марго Робби, вы будете постоянно находиться в пределах 5–10 метров от нее, наблюдая за тем, как она пьет чай, как ест… Она как элитная звезда».
Часть поклонников восхитилась глубиной погружения актеров, другие же отнеслись скептически, сравнив подобные высказывания с эксцентричными промокампаниями других крупных проектов.
Перед началом съемок кастинг Элорди на роль Хитклиффа вызвал волну критики из-за несоответствия книжному описанию персонажа как «темнокожего». Марго Робби ранее уже защищала коллегу, называя его «Хитклиффом нашего поколения» и сравнивая с Дэниелом Дей-Льюисом.
По словам постановщицы Эмералд Феннел, именно образ Элорди в «Солтберне» вдохновил ее на экранизацию классики, а для роли Кэти потребовалась актриса со «звездной силой и аурой большой силы». Эти качества она увидела в Робби.