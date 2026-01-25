OpenAI планирует отказаться от простых подписок и брать процент от дохода юзера, если ИИ помог ему

OpenAI в будущем может вместо фиксированных подписок внедрять схемы, при которых ее доход будет напрямую зависеть от коммерческих успехов клиентов, использующих ее технологии. Об этом рассказала финансовый директор OpenAI Сара Фрайар.
В качестве примера она привела фармацевтическую отрасль. Так, например, если партнер-разработчик лекарств с помощью инструментов OpenAI создаст новый препарат, компания может претендовать на роялти от его будущих продаж.
«Идея в том, чтобы наши интересы были на одной стороне: мы зарабатываем, когда зарабатывают наши клиенты», — пояснила она.
Сегодня OpenAI превратилась в сложную, многогранную структуру. Она работает с несколькими облачными и чиповыми партнерами, а ее продуктовый портфель расширился далеко за пределы ChatGPT, включив видеогенератор Sora, корпоративные решения, отраслевые продукты и исследовательские платформы.
Соответственно, усложнились и способы монетизации. От единственной потребительской подписки OpenAI перешла к многоуровневым тарифам, моделям SaaS (программное обеспечение как услуга) и кредитным системам для интенсивных задач. Следующим шагом, по словам Фрайар, станет интеграция рекламы, коммерции и уже упомянутых лицензионных схем, привязанных к результатам.