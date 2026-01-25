Во Франции кот преодолел 250 км через границу, чтобы вернуться домой спустя пять месяцев
В Индии зафиксировали вспышку вируса Нипах после заражения пяти человек

Фото: Louis Reed/Unsplash

В индийском штате Западная Бенгалия зафиксировали случаи заражения опасным вирусом Нипах. Сейчас подтверждены пять случаев заражения, а почти 100 человек помещены на карантин, сообщает The Independent.

Первые два случая были выявлены у медсестер, работавших в частной больнице города Барасат недалеко от Калькутты. Позднее положительные тесты также получили врач, еще одна медсестра и сотрудник медперсонала.

Все пациенты госпитализированы: трое — в инфекционную больницу, а первоначальные зараженные остаются в отделении интенсивной терапии. Состояние одной медсестры улучшается, а другая сейчас находится в коме.

Предварительное расследование указывает, что медицинские работники заразились от пациента, которого ранее лечили в этом же учреждении. На данный момент протестированы 180 человек, 20 из них, имевших тесный контакт с заболевшими, помещены на 21-дневный карантин. Все проведенные тесты пока отрицательные.

Вирус Нипах признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приоритетным патогеном, способным вызывать эпидемии. На сегодняшний день не существует ни вакцины, ни эффективного лечения против этой инфекции.

Вирус имеет зоонозное происхождение и обычно передается среди определенных видов летучих мышей (крыланов). Заражение человека происходит редко и чаще всего через употребление фруктов, на которые попала слюна инфицированных животных.

«Риск наиболее высок в сельских и лесных районах, где деятельность человека увеличивает контакты с фруктоядными летучими мышами», — пояснил бывший президент Индийской медицинской ассоциации Раджив Джаядеван.

Вирус впервые был обнаружен в 1998 году во время вспышки среди свиноводов в Малайзии и Сингапуре. Заболевание может протекать бессимптомно или вызывать тяжелые респираторные и неврологические осложнения, включая энцефалит. Летальность наступает в 40–70% случаев, так как вирус вызывает отек мозга.

Минздрав Индии рекомендовал населению тщательно мыть фрукты, избегать контакта с летучими мышами и носить защитную одежду при уходе за животными.

ВОЗ