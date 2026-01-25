Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT

Когда «Сочи» готовились к выезду в Хабаровск, Морено доверил ИИ-чатботу составить план тренировок. «Я ознакомился с презентацией: по ней получилось, что игроки не должны были спать на протяжении 28 часов. Я спросил: „Роберт, все прекрасно, но когда ребята поспят?“ Морено ввел новые параметры, презентация обновилась. В итоге мы поехали по графику, построенному ChatGPT», ― отметил Орлов.