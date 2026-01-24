Испанские прокуроры отказались рассматривать дело о домогательствах против Хулио Иглесиаса

В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном
Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лена Хеди и Хлоя Файнман появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий-2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»

Испанские прокуроры отказались рассматривать дело о домогательствах против Хулио Иглесиаса

Фото: Paras Griffin/Getty Images

Испанская прокуратура прекратила рассмотрение уголовного дела против легендарного певца Хулио Иглесиаса, обвиненного двумя бывшими сотрудницами в сексуализированных домогательствах и эксплуатации. Об этом сообщает The Guardian.

«Прокуратура при Национальной судебной палате Испании постановила прекратить предварительное разбирательство, начатое по жалобе в отношении певца Хулио Иглесиаса, придя к выводу, что испанские суды не обладают юрисдикцией для рассмотрения указанных фактов», — говорится в заявлении ведомства.

Все дело в том, что предполагаемые инциденты произошли не в Испании, а на частных виллах артиста в Доминиканской Республике и на Багамах. Прокуроры отметили, что женщины могут обратиться в суды Доминиканской Республики или Багамских Островов.

Обвинения стали публично известны десять дней назад после трехлетнего расследования испанского издания elDiario.es и телеканала Univision Noticias. В материале приводятся свидетельства 15 бывших работников, которые работали у Иглесиаса с конца 1990-х по 2023 год. Две женщины, чьи имена скрыты под псевдонимами Ребекка и Лаура, описали систематические домогательства.

Ребекка, работавшая домработницей, заявила, что 77-летний Иглесиас регулярно вызывал ее к себе вечером и совершал сексуализированные действия без ее согласия, иногда в присутствии другого сотрудника. «Я чувствовала себя объектом, рабыней», — цитирует ее издание.

Лаура, бывшая физиотерапевт, утверждает, что певец целовал ее и трогал без разрешения. В опубликованных документах также говорится, что Иглесиас якобы требовал от сотрудниц проходить тесты на ЗППП.

Сам 82-летний Иглесиас отверг все обвинения. Он опубликовал заявление в соцсетях: «С глубоким сожалением отвечаю на обвинения двух бывших сотрудниц. Я никогда ни одну женщину не оскорблял, не принуждал и не проявлял к ней неуважения. Эти обвинения абсолютно ложны и глубоко ранят меня».

