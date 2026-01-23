Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году

В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля
Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время

Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году

Фото: wikipedia.org

Столица Кипра Никосия признана лучшим культурным направлением для туристов в Европе в 2026 году по версии рейтинга European Best Destinations. Об этом пишет Travel Tomorrow.

«Сочетая историю и инновации, творчество и участие, традиции и смелые культурные программы, Никосия сегодня выступает одним из самых самобытных культурных центров Европы», — пояснили в EBD.

Второе место в рейтинге заняла Флоренция, третье — Вена. В топ-10 также вошли Левен (Бельгия), Шибеник (Хорватия), Верона (Италия), Томар (Португалия), Руан (Франция), Оксфорд (Великобритания) и Грац (Австрия).

Результаты исследования получили с помощью голосования 22 тыс. путешественников из 131 страны. Никосия получила самый высокий общий балл — 18,6 из 20. 

Недавно стало известно, что российский турпоток в Японию в 2025 году удвоился и достиг исторического максимума — 194,9 тыс. человек. Это на 96,3% больше, чем в 2024 году и на 62,5% выше докризисного максимума 2019 года — 120 тыс. человек.



 

