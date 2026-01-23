Гарри Стайлз выпустил новый трек и объявил о туре с резиденциями в семи городах мира
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время
Минпросвещения хочет сократить часы изучения иностранных языков для школьников 5–7-х классов
Фильм «Пчеловод-2» с Джейсоном Стэтемом выйдет 15 января 2027 года
Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок
Житель Финляндии отсудил у компании деньги за увольнение из‑за смерти кота, но позже умер сам
Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес
Софи Тернер заявила, что Лара Крофт в ее исполнении не будет «секс-бомбой»
Мультипликатор Константин Бронзит назвал чудом третью номинацию на «Оскар»
Дочь Михаила Барышникова пробивается в фэшн-бизнес в трейлере комедии «Идиотка» с Камилой Мендес
Розанна Аркетт снимется в драме о взрослении «Северное сияние»
Сыгравшие хоккеистов актеры сериала «Жаркое соперничество» поучаствуют в эстафете олимпийского огня
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток»
Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира
Полина Лурье продолжит судиться с Ларисой Долиной
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США
Пилоту, посадившему самолет в поле под Новосибирском, предъявили иск на 118 млн рублей
В Великобритании на аукционе продали два акварельных рисунка Адольфа Гитлера
Сценарий к фильму о Бэтмене напишет Кристина Ходсон, известная по «Хищным птицам»
Лайза Миннелли использовала ИИ для своей первой песни за 13 лет
В НАСА отреагировали на слухи об исчезновении гравитации на Земле летом 2026 года
Уилл Смит признался, что «почти умер» на съемках шоу «Pole to Pole»
Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Талисманом сборной России на Олимпийских играх станет мишка образца 1980 года
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными

«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января

Фото: «2ГИС»

Ко Дню студента, 25 января, компания «Афиша» в партнерстве с «2ГИС» подготовила специальный проект — «Маршрут для студентов». Это подборка мест и событий, которые стоит посетить в главный студенческий праздник, а также в любой другой день — вне зависимости от сезона.

«Афиша» собрала локации, где можно провести день ярко и без лишних трат: зайти в уютные кафе, выбрать камерный театр, заглянуть в галерею с молодежными выставками по студенческому билету, встретиться с друзьями и найти доступные развлечения в городе. Маршрут особенно полезен тем, кто хочет быстро составить план выходного без долгих поисков, — все собрано в одном месте и удобно открывается в сервисе «2ГИС».

В подборках есть разные форматы — от культурных точек до мест, где можно просто переключиться после учебы и провести время своей компанией или же познакомиться с кем-то новым. Например, посетить «Хогвартс Холл» в Новосибирске (да, такой есть!), литературный коктейль-бар в Доме писателя в Екатеринбурге или камерный театр с атмосферой XVIII века в Казани.

В некоторых локациях можно показать студенческий и получить скидку. Яркие маршруты доступны в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани и Томске.

Расскажите друзьям