Александер Скарсгорд признался в любви к музыке Чарли XCX после совместных съемок

В интервью Variety Скарсгорд рассказал, что открыл для себя музыку Чарли XCX еще до знакомства. «Тайком, тихонько, на своем маленьком островке в Швеции я пережил самое настоящее „brat-лето“», — поделился актер, отсылая к названию последнего альбома певицы. Он также признался, что по итогам года в Spotify Чарли XCX стала его вторым самым прослушиваемым артистом.