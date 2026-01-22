Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Battlefield 6 — самая продаваемая игра 2025 года в США

Иллюстрация: Electronic Arts

Battlefield 6 стала самой продаваемой игрой 2025 года в США, сообщает Мэт Пискателла, старший директор и консультант по индустрии видеоигр в аналитической компании Circana.

Из всей серии Battlefield компании Electronic Arts это первая игра, добившаяся такого результата.

Топ-10 продаваемых в США игр за 2025 год:

  1. Battlefield 6
  2. NBA 2K26
  3. Borderlands 4
  4. Monster Hunter Wilds
  5. Call of Duty: Black Ops 7
  6. Madden NFL 26
  7. EA Sports College Football 26
  8. EA Sports FC 26
  9. The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remastered
  10. Call of Duty: Black Ops 6

Самой продаваемой в декабре 2025 года игрой стала Call of Duty: Black Ops 7, занявшая пятое место в общем годовом рейтинге по объему выручки.

В декабре также выросли расходы на игровое «железо»: они увеличились на 6% в годовом исчислении и достигли 1,2 млрд долларов. Лидером продаж стала Nintendo Switch 2, на втором месте оказалась PlayStation 5.

