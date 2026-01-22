Фестиваль каш пройдет в Псковской области

Восьмой межмуниципальный фестиваль «Вернем каши на столы наши» состоится 24 января в городе Порхове в Псковской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.



«Ожидается, что фестиваль станет большим праздником, который объединит ценителей исконно русской кухни», — говорится в сообщении пресс-службы. В мероприятии могут принять участие все желающие, в том числе предприятия общественного питания, малого и среднего бизнеса, учебные центры по подготовке поваров, туристические организации, творческие коллективы и объединения. Участники представят солдатскую и семейную каши, а также приготовленные по собственному и старинному рецепту.



Недавно на фестивале в Мексике установили три рекорда Гиннесса. Там на сковороде диаметром 7,3 метра приготовили блюдо весом 2509 килограмм. Из него сделали 13 215 тако, которые подали гостям за 1 час.