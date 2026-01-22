Объявлены номинанты «Оскара-2026»
Талисманом сборной России на Олимпийских играх в Италии станет мишка образца 1980 года
Бесплатные пешеходные экскурсии в Астрахани с 2026 года сделали круглогодичными
Дастин Хоффман и Лео Вудолл в трейлере триллера «Настройщик»
Джеймс Кэмерон объяснил, почему он переехал из США в Новую Зеландию
Показываем локализованный трейлер «Нюрнберга» — драмы с Расселлом Кроу, которая выходит в прокат РФ
«Теремок» запустит барные форматы
Экранизация книги Ольги Примаченко «К себе нежно» выйдет накануне 8 Марта
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, поделился радостью от встречи с Билли Айлиш
Москвичам пообещали похолодание и новые снегопады
В Москве и Пекине отпразднуют китайский Новый год и Масленицу
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci
Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля
ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову
Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению
Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз
HBO начал работу над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Макс Паркер сыграет Хеймдалля, сына Одина, в экранизации God of War
В «Лужниках» появился электропричал-шайба
Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году
YouTube назвал борьбу с ИИ-слопом одной из приоритетных задач в 2026 году
Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон
Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа Трейси Сьерры «Ночное наблюдение»
Ремейк «Она написала убийство» поставит режиссер «Идеального голоса» Джейсон Мур
Кристина Риччи снимется в экранизации «Дома астролога» Каринн Джейд
Анализ на риск сердечно-сосудистых заболеваний стал доступен в России по ОМС

Фестиваль каш пройдет в Псковской области

Фото: Kawin Harasai/Unsplash

Восьмой межмуниципальный фестиваль «Вернем каши на столы наши» состоится 24 января в городе Порхове в Псковской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Ожидается, что фестиваль станет большим праздником, который объединит ценителей исконно русской кухни», — говорится в сообщении пресс-службы. В мероприятии могут принять участие все желающие, в том числе предприятия общественного питания, малого и среднего бизнеса, учебные центры по подготовке поваров, туристические организации, творческие коллективы и объединения. Участники представят солдатскую и семейную каши, а также приготовленные по собственному и старинному рецепту.

Недавно на фестивале в Мексике установили три рекорда Гиннесса. Там на сковороде диаметром 7,3 метра приготовили блюдо весом 2509 килограмм. Из него сделали 13 215 тако, которые подали гостям за 1 час.  

