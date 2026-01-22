У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз

На голове у рыб были две большие глазницы по бокам, но между ними ученые заметили еще два маленьких темных пятна. Чтобы понять, что это такое, исследователи использовали электронную микроскопию — и обнаружили внутри меланосомы (пигментные структуры) и отпечатки хрусталиков. По сути, это оказались не случайные отметины, а полноценные органы зрения камерного типа.