ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз
У древнейших позвоночных обнаружили вторую пару глаз
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен разводят костер в отрывке из хоррора «На помощь!»
Теннисистка Арина Соболенко стала амбассадором Gucci
Сериал «Эль» по мотивам «Блондинки в законе» выйдет 1 июля
Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению
HBO начал работу над вторым сезоном сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Макс Паркер сыграет сына Одина Хеймдалля в экранизации God of War
В «Лужниках» появился электропричал-шайба
Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году
YouTube назвал борьбу с ИИ-слопом одной из приоритетных задач в 2026 году
Сидни Суини снимется в киноадаптации романа «Обычай страны» Эдит Уортон
Мила Кунис сыграет главную роль в экранизации романа Трейси Сьерры «Ночное наблюдение»
Ремейк «Она написала убийство» поставит режиссер «Идеального голоса» Джейсон Мур
Кристина Риччи снимется в экранизации «Дома астролога» Каринн Джейд
Анализ на риск сердечно-сосудистых заболеваний стал доступен в России по ОМС
Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, вошедшей в Зал славы авторов песен
Фил Коллинз находится под круглосуточным медицинским наблюдением из‑за проблем со здоровьем
Сеть автомоек и бургерная возглавили рейтинг лучших работодателей в США
На станции «Комсомольская» появился водомат с бесплатной питьевой водой
В сети появился тизер «Властелинов Вселенной» — нового фильма по мотивам игрушек Mattel
Неизведанные места и советы от ИИ: аналитики назвали туристические тренды 2026 года
Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах России
Дав Кэмерон оказывается втянута в страстный роман и историю об убийстве в трейлере «56 дней»
«Алису в Пограничье» закрыли после третьего сезона
Москвичка угнала снегоуборочную машину
Марго Робби призналась, что стала созависимой с Джейкобом Элорди на съемках «Грозового перевала»
Между Касабланкой и Петербургом запустили прямое авиасообщение

ДНК-тест подтвердил, что найденное в Босфоре тело принадлежит пловцу Свечникову

Фото: @beswim_

Результаты экспертизы ДНК показали, что тело мужчины, найденное в Босфорском проливе, принадлежит пропавшему в августе российскому пловцу Николаю Свечникову, сообщает агентство CNN Turk.

Мать спортсмена Галина Свечникова еще до проведения экспертизы сообщила, что найденный человек — ее сын. Родственники пловца узнали его гидрокостюм. Родители Свечникова сдали ДНК-тест, результаты которого подтвердили их догадки. Теперь тело Николая передадут семье после завершения всех процедур.

Николай Свечников пропал 24 августа во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. Его исчезновение заметили спустя несколько часов, когда родственники не смогли связаться с пловцом после завершения мероприятия. Другие участники заплыва видели Свечникова в последний раз посреди Босфора. Морская служба заявила, что последний сигнал от Николая был зафиксирован на берегу, а потом он пропал.

После инцидента подразделения береговой охраны начали поиски, но не обнаружили никаких вещей, принадлежащих пловцу. В поисках спортсмена были задействованы более 500 человек, а также вертолеты, лодки и подводные батискафы.

Заплыв через Босфор — ежегодное международное соревнование по плаванию. Его с 1989 года проводит Олимпийский комитет Турции. Участники переплывают Босфорский пролив из Европы в Азию или наоборот.

