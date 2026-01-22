Автошколы в России призывают провести реформы в области обучения вождению

В России представители автошкол и эксперты призывают провести реформы в области обучения вождению, пишет «Коммерсант». Об этом они попросили на круглом столе в Общественной палате.



Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева рассказала, что в системе допуска водителей к движению наблюдаются «серьезные проблемы» и «критическая ситуация». По ее словам, из-за нехватки экзаменаторов кандидаты на получение прав вынуждены месяцами ждать проверки навыков после обучения теории.



Эксперты также говорят о проблеме низкого качества подготовки водителей в автошколах. Они предлагают установить госпошлину за каждую попытку сдачи экзамена, чтобы простимулировать граждан учиться лучше. Кроме того, ДОСААФ просит ГИБДД сократить сроки пересдачи экзаменов. Госавтоинспекция ранее уже объявила о планах сократить их с 6 месяцев до 60 дней, пишет «Коммерсант».



Недавно стало известно, что первые беспилотные такси могут появиться в Москве уже в следующем году. По словам Михаила Мишустина, коммерческие компании активно работают над этим.