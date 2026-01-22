Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз

Основатель движения «Сап-Новосибирск» признался в инстаграме*, что сперва ему было очень холодно ― замерзли даже пальцы на ногах в сапогах, рассчитанных до –60 градусов. Но в воде было как минимум на 40 градусов теплее, чем на воздухе. Некоторым участникам даже стало жарко.