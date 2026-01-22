Тейлор Свифт стала самой молодой артисткой, вошедшей в Зал славы авторов песен
Новосибирцы устроили заплыв на сапах в сорокаградусный мороз

Фото: @makhorov

Поклонники катания на сапах из Новосибирска устроили заплыв по реке Обь при морозе в –40 градусов. Рассказал об этом в инстаграме* и опубликовал видео фотограф и продюсер Вадим Махоров. 

Заплыв провели на незамерзающем протоке Оби, куда сбрасывается теплая вода с ТЭЦ, находящейся неподалеку.

Видео: @makhorov

«Термометр в автомобиле показывал –39, но на сапе было теплее, так как температура воды около 0. Некоторые участники заплыва даже искупались», ― отметил Махоров.

По его словам, из-за сильных морозов вода активно парила, а вокруг образовалась настоящая зимняя сказка. Участники подготовились к выходу на воду, надев гидрокостюмы. Однако в воде оказалось теплее, чем на суше.

Видео: @sup_novosibirsk

Основатель движения «Сап-Новосибирск» признался в инстаграме*, что сперва ему было очень холодно ― замерзли даже пальцы на ногах в сапогах, рассчитанных до –60 градусов. Но в воде было как минимум на 40 градусов теплее, чем на воздухе. Некоторым участникам даже стало жарко. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

