Трилогию «Властелин колец» вновь покажут в кинотеатрах России

Кинотеатры в России возобновят показы трилогии «Властелин колец». Информация об этом доступна на сайте сети кнотеатров «Киномакс».



ТАСС отмечает, что это сделано в честь 25-летия выхода первой части франшизы. Показы стартуют 4 февраля и продолжатся около двух недель. Билеты уже в продаже.



Показы организуют неофициально в формате предсеансового обслуживания. Например, фильм «Властелин колец: Братство кольца» будет предшествовать картине «Сказка на ночь», которая идет всего 2 минуты.



Трилогия «Властелина колец» снята режиссером Питером Джексоном по одноименному роману Джона Р. Р.Толкина. В нее входят части «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля», которые выходили с 2001 по 2003 год. Фильмы получили 17 наград премии «Оскар».