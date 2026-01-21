В Казахстане хотят запретить детям младше 16 лет создавать аккаунты в соцсетях

Министерство культуры и информации Казахстана разработало законопроекты, ограничивающие доступ детей и подростков младше 16 лет к социальным сетям, сообщила пресс-служба правительства республики.



Законопроекты уже прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Для их реализации планируется создать механизмы проверки возраста пользователей соцсетей и меры ответственности при нарушении запрета. Кроме того, особое внимание будет уделено повышению медиаграмотности населения и поддержке независимых СМИ.



Недавно аналогичный запрет ввели в Австралии. После появления закона удалили 4,7 млн аккаунтов детей и подростков в соцсетях. Еще его хотят ввести во Франции.