Китайцы после вживления нейроимплантов пожаловались на зависимость от порно и азартных игр

В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры-2026
В Казахстане хотят запретить детям младше 16 лет создавать аккаунты в соцсетях
Элис Уоддингтон снимет триллер «Анонимная Джейн» по роману Люка Престона
В России закрылся проект «Позовите Галю!», созданный для защиты женщин
«Оземпик» и его аналоги могут сэкономить авиакомпаниям миллионы долларов, снизив взлетную массу
В Москве лисы стали чаще выходить к горожанам
Начинающий актер Джейсон Шмидт снимется с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
«Кей-поп-охотницы на демонов» поставили рекорд Netflix по просмотрам за полгода
Rambler&Co и «Афиша» вошли в число лучших работодателей медиабизнеса России
Лола Тун и Лили Рейнхарт на новых постерах к фильму «Запретный плод»
К 20-летию «Классного мюзикла» Эшли Тисдейл вновь примерила наряды Шарпей
Синоптик: 20-градусные морозы продержатся в Москве до середины следующей недели
Анна и Михаил — самые популярные имена детей, родившихся в Москве в 2025 году
Рейчел МакАдамс из «Дрянных девчонок» получила звезду на Аллее Славы в Голливуде
Миллионеры и миллиардеры просят мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых людей
Лора Доннелли сыграет с Майклом Фассбендером в сериале «Кеннеди» от Netflix
Мэделин Клайн присоединится к Глену Пауэллу в комедии Джадда Апатоу
Майка Монро и Пол Дано сыграют в романтическом триллере «Вегас: история любви»
Леа Сейду снимется с Майки Мэдисон в экранизации «Маски Красной смерти» Эдгара Аллана По
«Детям позволено ошибаться»: Дэвид Бекхэм заявил, что пытался научить детей пользоваться соцсетями
Финал игровой саги Life Is Strange: Reunion выйдет в конце марта
Шереметьево поучаствует в аукционе для покупки Домодедово
Аманда Сейфрид заявила, что ее не заботит победа на «Оскаре»
«Литфонд» выставит на торги редкую карту России и план Москвы XVII века
Новый фильм Laika «Дикий лес» выйдет в прокат в октябре 2026 года
Vogue спрогнозировал популярность regencycore — одежды в духе XIX века
Nintendo и Sega поссорились из‑за расположения ног Соника на обложке кроссовера
A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»

Китайцы после вживления нейроимплантов пожаловались на зависимость от порно и азартных игр

Иллюстрация: SceneRay

Китайские пациенты, которым вживили мозговые импланты для лечения опиоидной зависимости, сообщили о неконтролируемых сексуальных позывах и пристрастии к азартным играм, которые вызвало лечение. Об этом сообщает Sixth Tone.

У 8 из 60 пациентов, участвовавших в клиническом исследовании, появились побочные эффекты, которые они описали как «невыносимые». Участникам исследования в 2021–2022 годах вживили нейроимпланты от китайской компании SceneRay. Электроды подключили к прилежащему ядру ― области мозга, связанной с удовольствием, мотивацией и зависимостью. Компания утверждала, что электрическая стимуляция может снижать зависимость от наркотиков.  

Один из пациентов, который страдал от героиновой зависимости более 10 лет, после вживления электрода начал компульсивно играть в азартные игры. Он набрал долгов примерно на 28 тыс. долларов и пять раз попадал в психиатрические клиники. Более того, в течение года после имплантации он вновь начал употреблять героин. 

Когда по просьбе этого пациента врачи отключили устройство, он сразу же попросил его включить обратно. «Только так я мог снова почувствовать, что живу», ― признался мужчина. 

Он пытался подать в суд на SceneRay, но три юриста отказались вести дело, сославшись на то, что будет сложно доказать причинно-следственную связь между имплантом и изменениями в поведении.

Другие участники исследований сообщали о замедленной реакции, тревожности, маниакальных состояниях и усилении сексуальных позывов, включая одержимость порнографией, после активации устройств.

Один из пациентов был привлечен к уголовной ответственности за домогательства и утверждал, что на его поведение повлиял имплант. Однако суд отклонил довод, постановив, что нет убедительных медицинских доказательств причинной связи.

К январю 2026 года 11 из 60 участников исследований сказали, что их мозговые импланты отключены. 

Расскажите друзьям