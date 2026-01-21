Элис Уоддингтон снимет триллер «Анонимная Джейн» по роману Люка Престона

В фильме расскажут о женщине по имени Джейн, которая ведет двойную жизнь, работая тайным агентом под прикрытием. Когда она оказывается втянута в масштабный международный заговор, ее выстроенная система «раздельных личностей» начинает разрушаться. Проект позиционируется как сатирический боевик с напряженным экшном и психологическими моментами.