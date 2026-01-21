Элис Уоддингтон снимет триллер «Анонимная Джейн» по роману Люка Престона

Испанский режиссер Элис Уоддингтон станет соавтором сценария и режиссером триллера «Анонимная Джейн». Он будет основан на одноименном романе Люка Престона, пишет Deadline.
В фильме расскажут о женщине по имени Джейн, которая ведет двойную жизнь, работая тайным агентом под прикрытием. Когда она оказывается втянута в масштабный международный заговор, ее выстроенная система «раздельных личностей» начинает разрушаться. Проект позиционируется как сатирический боевик с напряженным экшном и психологическими моментами.
Продюсером и художником-постановщиком проекта выступит Филип Дж.Сильвера. Производством картины займется компания Neotext. Актерский состав и дата релиза ленты пока неизвестны.