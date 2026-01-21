В России закрылся проект «Позовите Галю!», созданный для защиты женщин

По словам Рахматулиной, сейчас проект больше не работает. Девушка рассказала, что не живет в России и не может заниматься им удаленно и собирать на него донаты. Кроме того, «Позовите Галю!» существовал полностью за ее счет, а сейчас она не может продолжать его финансирование.