В России закрылся проект «Позовите Галю!», созданный для защиты женщин

В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпийские игры-2026
В Казахстане хотят запретить детям младше 16 лет создавать аккаунты в соцсетях
Китайцы после вживления нейроимплантов пожаловались на зависимость от порно и азартных игр
Элис Уоддингтон снимет триллер «Анонимная Джейн» по роману Люка Престона
«Оземпик» и его аналоги могут сэкономить авиакомпаниям миллионы долларов, снизив взлетную массу
В Москве лисы стали чаще выходить к горожанам
Начинающий актер Джейсон Шмидт снимется с Анджелиной Джоли в триллере «Sunny»
«Кей-поп-охотницы на демонов» поставили рекорд Netflix по просмотрам за полгода
Rambler&Co и «Афиша» вошли в число лучших работодателей медиабизнеса России
Лола Тун и Лили Рейнхарт на новых постерах к фильму «Запретный плод»
К 20-летию «Классного мюзикла» Эшли Тисдейл вновь примерила наряды Шарпей
Синоптик: 20-градусные морозы продержатся в Москве до середины следующей недели
Анна и Михаил — самые популярные имена детей, родившихся в Москве в 2025 году
Рейчел МакАдамс из «Дрянных девчонок» получила звезду на Аллее Славы в Голливуде
Миллионеры и миллиардеры просят мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых людей
Лора Доннелли сыграет с Майклом Фассбендером в сериале «Кеннеди» от Netflix
Мэделин Клайн присоединится к Глену Пауэллу в комедии Джадда Апатоу
Майка Монро и Пол Дано сыграют в романтическом триллере «Вегас: история любви»
Леа Сейду снимется с Майки Мэдисон в экранизации «Маски Красной смерти» Эдгара Аллана По
«Детям позволено ошибаться»: Дэвид Бекхэм заявил, что пытался научить детей пользоваться соцсетями
Финал игровой саги Life Is Strange: Reunion выйдет в конце марта
Шереметьево поучаствует в аукционе для покупки Домодедово
Аманда Сейфрид заявила, что ее не заботит победа на «Оскаре»
«Литфонд» выставит на торги редкую карту России и план Москвы XVII века
Новый фильм Laika «Дикий лес» выйдет в прокат в октябре 2026 года
Vogue спрогнозировал популярность regencycore — одежды в духе XIX века
Nintendo и Sega поссорились из‑за расположения ног Соника на обложке кроссовера
A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»

В России закрылся проект «Позовите Галю!», созданный для защиты женщин

Фото: @galyahelps

Проект «Позовите Галю!», созданный в 2020 году для защиты женщин от нежелательного внимания в барах, ресторанах и кафе, закрылся. Об этом сообщила в инстаграме* его создательница Виктория Рахматулина.

Суть инициативы была проста: любая девушка, которая чувствовала угрозу на улице, могла зайти в одно из мест, помеченное специальным значком, и сказать сотрудникам фразу «Позовите Галю!». Услышав код, работники должны были показать ей запасной выход, отвести в безопасное место, где жертва сталкеринга могла отсидеться или вызвать полицию.

К 2022 году у проекта было около 200 партнерских точек в разных городах России — Москве, Петербурге, Красноярске, Киеве, Воронеже, Волгодонске, Екатеринбурге и Сибае. Среди них — рестораны, салоны красоты, цветочные магазины и секс-шопы. Партнерами проекта были столичные рестораны Lavande, «Мяса! Вина!» и Brisket BBQ, кальянная «Мята Lounge», бар Metropoliten Gourmet, отель MetaMoskva, магазины Bongo-bong, йога-кафе Holi, рюмочная «Свобода» и сеть «Точка любви».

По словам Рахматулиной, сейчас проект больше не работает. Девушка рассказала, что не живет в России и не может заниматься им удаленно и собирать на него донаты. Кроме того, «Позовите Галю!» существовал полностью за ее счет, а сейчас она не может продолжать его финансирование.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена

Расскажите друзьям