Мэделин Клайн присоединится к Глену Пауэллу в комедии Джадда Апатоу

Звезда сериала «Внешние отмели» Мэделин Клайн ведет переговоры об участии в новой комедии Джадда Апатоу. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картину выпустит студия Universal. В ней снимутся также Глен Пауэлл и Кристин Милиоти. Сценарий ленты написали Апатоу и Пауэлл. Съемки запланированы на весну 2026 года.
Сюжет сосредоточен на звезде кантри‑вестерна (Пауэлл), чья жизнь и карьера находятся в глубоком упадке. Клайн исполнит роль девушки главного героя. В кинопрокат фильм выйдет 5 февраля 2027 года.
Джадд Апатоу, сотрудничающий с Universal со времен своего режиссерского дебюта — картины «40‑летний девственник», выступает одним из продюсеров проекта наряду с Гленом Пауэллом. Также продюсированием занимаются Дэн Коэн и Кевин Мишер.