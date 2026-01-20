Финал игровой саги Life is Strange: Reunion выйдет в конце марта

Заключительная глава игровой саги Life is Strange с подзаголовком Reunion выйдет 26 марта на Xbox Series X|S и ПК.
Согласно сюжету, действие развернется в Университете Каледона спустя годы после событий первой игры. Макс, теперь уже преподавательница, пытается предотвратить катастрофический пожар, который должен уничтожить кампус через три дня. Ее расследование неожиданно прерывается появлением Хлои, которая страдает от кошмаров и воспоминаний, противоречащих реальности.
Впервые игроки смогут напрямую влиять на ее поступки и использовать ее фирменное «остроумие» в диалогах, в то время как сама Хлоя, теперь тур-менеджер группы, сохранила свой бунтарский дух, но повзрослела.
Игровой процесс будет построен на постоянном переключении между двумя героинями, каждая из которых по-своему подходит к расследованию. Макс теперь может застревать в прошлом, прыгая внутрь собственных фотографий Polaroid, что создает сложные временные парадоксы.
Авторы игры подчеркнули, что все ключевые выборы, сделанные игроками в предыдущих частях (включая судьбу Хлои в Аркадия-Бэй), можно будет импортировать или задать в начале, и они повлияют на финальное развитие отношений между героинями.
Еще разработчики отметили, что Reunion не станет счастливым финалом. Макс по-прежнему несет тяжелое бремя памяти обо всех своих решениях и потерях, а ее воссоединение с Хлоей будет медленным, болезненным и эмоционально насыщенным процессом. В игру также вернутся другие персонажи из Double Exposure: Сафи, Мозес, Аманда и Винь.
Предыдущая часть, Life is Strange: Double Exposure 2024 года, вызвала неоднозначную реакцию фанатов и оказалась коммерчески неуспешной, что привело к сокращениям в студии Deck Nine. Теперь Reunion рассматривается как возможность дать саге достойное завершение.