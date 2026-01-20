Финал игровой саги Life is Strange: Reunion выйдет в конце марта

A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
Шереметьево поучаствует в аукционе на покупку Домодедово
Аманда Сейфрид заявила, что ее не заботит победа на «Оскаре»
«Литфонд» выставит на торги редкую карту России и план Москвы XVII века
Новый фильм Laika «Дикий лес» выйдет в прокат в октябре 2026 года
Vogue спрогнозировал популярность regencycore — одежды в духе XIX века
Nintendo и Sega поссорились из‑за расположения ног Соника на обложке кроссовера
В Босфоре нашли тело мужчины — предположительно, это пропавший в августе российский пловец Свечников
Стивен Грэм и Андреа Райсборо держат на цепи сына в трейлере триллера «Heel»
Джоди Фостер в роли психиатра в трейлере фильма «Частная жизнь»
Четыре из пяти работников считают, что ИИ повлияет на их повседневные задачи
Viktor&Rolf создали коллекционную куклу Золушку в платье с надписью «I came, I saw, I left early»
ChatGPT смог набрать высший балл по девяти предметам на вступительном экзамене в вузы
В Китае братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. На свадьбе были их дяди-близнецы
Глава британской киносети призвала сокращать хронометраж фильмов для привлечения зрителей
Бруно Марс выступил в Roblox, собрав более 12 млн игроков
«Приключение» Антониони вернется в российские кинотеатры в 4K-реставрации
«Иллюзия обмана-3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых
Вышел дебютный тизер-трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Река Мадисон»
В Шри-Ланке представили самый крупный в мире пурпурный звездчатый сапфир
Появились новые кадры четвертого сезона «Бриджертонов»
Торги по продаже аэропорта Домодедово не состоялись
Креативная сфера стала лидером по росту предлагаемых зарплат
Кейли Куоко и Сэм Клафлин в новом трейлере мини-сериала «Исчезнувший»
Ученые засняли, как дышат растения
«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books
Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники

Финал игровой саги Life is Strange: Reunion выйдет в конце марта

Фото: Deck Nine

Заключительная глава игровой саги Life is Strange с подзаголовком Reunion выйдет 26 марта на Xbox Series X|S и ПК.

Согласно сюжету, действие развернется в Университете Каледона спустя годы после событий первой игры. Макс, теперь уже преподавательница, пытается предотвратить катастрофический пожар, который должен уничтожить кампус через три дня. Ее расследование неожиданно прерывается появлением Хлои, которая страдает от кошмаров и воспоминаний, противоречащих реальности.

Впервые игроки смогут напрямую влиять на ее поступки и использовать ее фирменное «остроумие» в диалогах, в то время как сама Хлоя, теперь тур-менеджер группы, сохранила свой бунтарский дух, но повзрослела.

Игровой процесс будет построен на постоянном переключении между двумя героинями, каждая из которых по-своему подходит к расследованию. Макс теперь может застревать в прошлом, прыгая внутрь собственных фотографий Polaroid, что создает сложные временные парадоксы.

Авторы игры подчеркнули, что все ключевые выборы, сделанные игроками в предыдущих частях (включая судьбу Хлои в Аркадия-Бэй), можно будет импортировать или задать в начале, и они повлияют на финальное развитие отношений между героинями.

Еще разработчики отметили, что Reunion не станет счастливым финалом. Макс по-прежнему несет тяжелое бремя памяти обо всех своих решениях и потерях, а ее воссоединение с Хлоей будет медленным, болезненным и эмоционально насыщенным процессом. В игру также вернутся другие персонажи из Double Exposure: Сафи, Мозес, Аманда и Винь.

Предыдущая часть, Life is Strange: Double Exposure 2024 года, вызвала неоднозначную реакцию фанатов и оказалась коммерчески неуспешной, что привело к сокращениям в студии Deck Nine. Теперь Reunion рассматривается как возможность дать саге достойное завершение.

Расскажите друзьям