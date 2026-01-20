A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
Nintendo и Sega поссорились из‑за расположения ног Соника на обложке кроссовера

Фото: Nintendo

В 2007 году Nintendo и Sega поссорились из-за обложки на кроссовере Mario & Sonic at the Olympic Games.

Бывший продюсер Sega Рёити Хасегава рассказал, что между компаниями возник спор, чья нога должна быть на переднем плане в композиции, где Марио и Соник стоят друг напротив друга.

По словам Хасегавы, на исходном варианте обложки нога Соника находилась перед ногой Марио. Nintendo настояла на изменении этого приоритета, угрожая отменой всей сделки. «Мы были в ужасе: „Боже, нужно срочно все менять, иначе проекта не будет“», — вспомнил разработчик.

В итоге Sega уступила, и на финальной обложке нога культового персонажа Nintendo оказалась впереди. «Сегодня кроссоверы этих персонажей стали обычным делом, но тогда это было поистине эпохальное событие», — добавил Хасегава.

Игра вышла в 2007 году и стала символом неожиданного союза. «Олимпиада объединяет всех, и мы решили, что это идеальный повод для совместного проекта Марио и Соника», — комментировали тогда в Nintendo.

Однако партнерство с Международным олимпийским комитетом (МОК) оказалось недолгим. После выхода игры к Играм в Токио в 2020-м МОК разорвал соглашение, сместив фокус на мобильные игры и NFT.
 

