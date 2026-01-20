Николай Свечников пропал 24 августа во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. Его исчезновение заметили, когда родственники не смогли связаться с пловцом после завершения мероприятия. Другие участники заплыва видели Свечникова в последний раз посреди Босфора. Морская служба заявила, что последний сигнал от Николая был зафиксирован на берегу, а потом он пропал.