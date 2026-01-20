A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
В Босфоре нашли тело мужчины — предположительно, это пропавший в августе российский пловец Свечников

Фото: @beswim_

В Босфорском проливе нашли неопознанное тело мужчины в костюме для плавания. Предположительно, это может быть российский пловец Николай Свечников, который пропал 5 месяцев назад, сообщает турецкое агентство IHA со ссылкой на источник.

Для установления личности потребуется ДНК-экспертиза. По данным «РБК», жена Николая уже отправилась на опознание.

Николай Свечников пропал 24 августа во время 37-го межконтинентального заплыва через Босфор. Его исчезновение заметили, когда родственники не смогли связаться с пловцом после завершения  мероприятия. Другие участники заплыва видели Свечникова в последний раз посреди Босфора. Морская служба заявила, что последний сигнал от Николая был зафиксирован на берегу, а потом он пропал.

После инцидента подразделения береговой охраны начали поиски, но не обнаружили никаких вещей, принадлежащих пловцу. В поисках спортсмена были задействованы более 500 человек, а также вертолеты, лодки и подводные батискафы.

Заплыв через Босфор — ежегодное международное соревнование по плаванию. Его с 1989 года проводит Олимпийский комитет Турции. Участники переплывают Босфорский пролив из Европы в Азию или наоборот.

