Бруно Марс выступил в Roblox, собрав более 12 млн игроков

Бруно Марс выступил в Roblox в игре Steal a Brainrot, запущенной в мае 2025 года. С того момента она набрала аудиторию более чем 25 млн одновременных игроков.
Концерт Бруно Марса стал для проекта знаковым событием. Его посетили более 12,7 млн пользователей. В течение семи минут артист исполнял свой новый сингл «I Just Might» из предстоящего альбома «The Romantic», а также хит «Locked Out of Heaven».
Особенностью шоу стала интерактивность. Игроки могли собирать эксклюзивные внутриигровые предметы, навеянные стилем певца.
Выступление в Roblox стало первым промособытием для нового альбома Марса. Релиз пластинки запланирован на 27 февраля. Вслед за тем артист отправится в мировой тур.
В его планах — выступить на стадионах Северной Америки, Европы и Великобритании. Европейская часть тура стартует в июне с двух шоу в Париже. После этого Марс выступит в Берлине, Амстердаме, Мадриде, Милане, Лондоне.