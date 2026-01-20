«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых

Фото: Wouter Supardi Salari/Unsplash

Австрийская корова по кличке Вероника, которая научилась почесывать себя палками, заставила ученых пересмотреть представления об интеллекте крупного рогатого скота. Ранее способность пользоваться инструментами у таких животных не наблюдалась, сообщает The Guardian.

Хозяин Вероники, фермер и пекарь Витгар Вигеле сказал, что корова начала играть кусками дерева несколько лет назад, а затем заметила, что ими можно чесаться. По словам мужчины, Вероника также узнает голоса членов семьи и спешит к ним, когда ее зовут.

«Я, конечно, был поражен ее выдающимся умом и подумал, как многому мы можем научиться у животных: терпению, спокойствию, удовлетворенности и мягкости», — сказал он.

Видеозапись поведения коровы попала к биологам в Вене, которые специализируются на интеллекте животных. Они сразу поняли важность кадров и отправились на ферму изучать навыки буренки, прихватив собой обычную метлу. 

В серии полевых испытаний корова показала, что не только умеет поднимать щетку, но и пользоваться ей в зависимости от задачи. Чтобы чесать грубую кожу на спине, Вероника предпочитала сторону с щетиной. Но если зуд появлялся на более чувствительных участках нижней части тела — например, на вымени или животе, — она переключалась на гладкую сторону и чесалась более деликатно.

Такое применение инструмента считается многофункциональным. Это чрезвычайно редкое явление, которое, помимо людей, убедительно демонстрировали лишь шимпанзе. Помимо них, инструментами также умеют пользоваться вороны, дельфины и даже осьминоги, но в их случае нельзя говорить о многофункциональном применении. 

Эксперты связывают навыки Вероники с благоприятными условиями, в которых она живет, и возрастом ― ей 13 лет, что для коров редкость. Еще одно объяснение ― возможно, крупный рогатый скот просто умнее, чем люди привыкли думать. После публикации работы исследователи выяснили, что существуют и другие сообразительные коровы.

