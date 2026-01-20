«Эксмо» запустило молодежное издательство Soda Press. Оно заменит Popcorn Books
«Иллюзия обмана 3» вышла в российских онлайн-кинотеатрах
Австрийская корова научилась чесать себя палкой и удивила ученых
Вышел дебютный тизер-трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» — сериала «Река Мадисон»
Появились новые кадры четвертого сезона «Бриджертонов»
Торги по продаже аэропорта Домодедово не состоялись
Креативная сфера стала лидером по росту предлагаемых зарплат
Кейли Куоко и Сэм Клафлин в новом трейлере мини-сериала «Исчезнувший»
Ученые засняли, как дышат растения
Аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники
«Кион»: «Малхолланд-драйв» — самый обсуждаемый россиянами в соцсетях фильм Дэвида Линча
Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова
Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат
Работа над «Суперсемейкой-3» начнется в марте
Группа «СБПЧ» выпустила клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году
«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»
Новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных
У Джоди Фостер до сих пор сохранились шрамы от нападения льва на съемках в детстве
«Каштанка», «Шинель» и «Муму»: россияне назвали самые грустные произведения русской литературы
В России выпустят в повторный прокат хоррор «Другие» с Николь Кидман
В Кунцево начали строить небоскреб на месте бывшего кинотеатра «Брест»
Netflix показал трейлер документального сериала о Take That
Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты
В «Яндекс Картах» появилась возможность транслировать геолокацию в реальном времени

В Шри-Ланке представили самый крупный в мире пурпурный звездчатый сапфир

Фото: Associated Press

В столице Шри-Ланки, Коломбо, состоялась презентация пурпурного звездчатого сапфира весом 3563 карата. По утверждению владельцев и экспертов, это крупнейший из когда-либо задокументированных сапфиров такого типа в мире.

Камень получил название «Звезда чистой земли» (Star of Pure Land). По словам консультанта-геммолога Ашана Амарасингхе, он обладает редчайшими характеристиками: «Он демонстрирует идеально четкий астеризм — эффект звезды с шестью лучами, — что выделяет его среди всех известных камней».

Представитель анонимной группы владельцев под названием Star of Pure Land Team рассказал, что сапфир был обнаружен в 2023 году в районе города Ратнапура, исторического центра добычи драгоценных камней в Шри-Ланке.

Изначально камень купили в составе партии других минералов, и лишь спустя два года после тщательной экспертизы в двух независимых лабораториях была подтверждена его исключительная природа и ценность.

Международные специалисты уже оценили сапфир в 300–400 млн долларов США. Стоимость обусловлена не только гигантским размером, но и превосходным качеством, характерным для шри-ланкийских сапфиров: чистым пурпурным оттенком, прозрачностью и интенсивным сиянием.

Расскажите друзьям
Теги:
Ашан