Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова

Предпринимательница продавала маски с лицом российского актера на Wildberries и Ozon. Это не понравилось Безрукову, который подал на Соболевскую в суд. Артист потребовал запретить «распространение его персональных данных в интернете» и взыскать с ответчицы 250 тыс. рублей компенсации.