Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат

В центре сюжета ― студенты, которые отправляются отдохнуть за город. Они желают хорошо провести время, но страшилка, рассказанная одним из парней в компании, заставляет всех не на шутку перепугаться. По стечению обстоятельств герои сталкиваются с двумя деревенскими парнями Такером и Дейлом, которых они ошибочно принимают за маньяков.