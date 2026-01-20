Итальянский Vogue почтит память Валентино Гаравани трибьют-обложкой в фирменном красном цвете

Итальянский Vogue выпустит февральский номер журнала с коллекционной обложкой в фирменном оттенке красного Rosso Valentino в память об ушедшем 19 января дизайнере Валентино Гаравани.
«Rosso Valentino — уникальный и царственный цвет, ставший сегодня символом модного дома. Мы чествуем ушедшего дизайнера через коллекционную обложку. Никто не знает, как воспроизвести этот оттенок: точной формулы не существует — она заключена лишь в ДНК дома, который его создал. Иконический цвет Rosso Valentino — легенда. И сегодня, когда великий кутюрье угас, мы не можем не начать именно отсюда», — пишет издание.
В коллекционной обложке будет издан февральский номер журнала. Он поступит в продажу 27 января.
По легенде, красный цвет поразил Валентино Гаравани еще в студенчестве: во время визита в Барселонскую оперу он увидел пожилую даму в красном бархатном платье. «Среди всех остальных женщин, которые носили другие цвета, она показалась мне единственной, выделяющейся своим великолепием. Я никогда ее не забывал. Я думаю, что женщина в красном всегда прекрасна — это идеальный образ героини», — вспоминал дизайнер.
В 1959 году, открывая свое ателье, кутюрье решил, что женщина Valentino будет одета в красное. Вскоре этот цвет стал эмблемой римского модного дома. Именно в красное платье от Valentino была одета Жаклин Кеннеди, выходившая замуж за Аристотеля Онассиса. В 1970-х бренд выпустил и первые духи в красном флаконе.
К наследию оттенка Rosso Valentino впоследствии обращались как бывший креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли, так и нынешний руководитель Valentino Алессандро Микеле, возглавивший дом в 2024 году.
Валентино Гаравани скончался 19 января в своей римской резиденции в окружении семьи на 94-м году жизни. Прощание с дизайнером пройдет 21 и 22 января, похороны запланированы на 23 января.
С ранних лет Валентино увлекался рисованием, а позже — модой и танцами. После учебы в Милане и Париже он в 1960 году основал собственный модный дом. К тому моменту он уже успел поработать с Кристобалем Баленсиагой и Ги Ларошем. Собственное ателье Гаравани открыл по образцу лучших парижских домов моды, и оно быстро стало популярным.
Клиентками дома Valentino были самые знаменитые женщины эпохи: Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди и британская принцесса Маргарет.