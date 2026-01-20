Суд запретил продавать маски с лицом Сергея Безрукова
Комедийный хоррор «Убойные каникулы» выйдет в России в повторный прокат
Работа над «Суперсемейкой-3» начнется в марте
СБПЧ выпустило клип на песню «Вечный взрыв», съемки которого продлились 10 лет
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году
«Я не хочу примирения с моей семьей»: сын Бекхэмов обвинил родителей во лжи ради имиджа
Принц Гарри, Элтон Джон и Элизабет Херли подали в суд на Daily Mail
Молдова запустила процесс выхода из СНГ
Роспатент закрепил за Нижним Новгородом бренд «Столица закатов»
Новосибирские волонтеры открыли пункты обогрева для бездомных животных
У Джоди Фостер до сих пор сохранились шрамы от нападения льва на съемках в детстве
«Каштанка», «Шинель» и «Муму»: россияне назвали самые грустные произведения русской литературы
В России выпустят в повторный прокат хоррор «Другие» с Николь Кидман
В Кунцево начали строить небоскреб на месте бывшего кинотеатра «Брест»
Netflix показал трейлер документального сериала о Take That
Российские авиакомпании расконсервируют списанные самолеты
В «Яндекс Картах» появилась возможность транслировать геолокацию в реальном времени
Стивен Грэм потерял «Золотой глобус» через несколько часов после его получения
«Аэрофлот» выплатил сотрудникам почти миллиард рублей из‑за нарушения трудовых норм
Collider выбрал лучшие фильмы-антиутопии
В России разработали способ диагностики депрессии по голосу
Российский фотограф Игорь Клепнев снял A$AP Rocky
Создатель «Рыцаря семи королевств» объяснил туалетную сцену в дебютной серии
Названы авиамаршруты, на которых чаще всего трясло самолеты в 2025 году
Количество ПВЗ в России выросло почти на 45% за год
Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии
В Москве для владельцев домашних животных запустили услугу телеветеринарии
В Петербурге выселяют бар «Фогель»

Итальянский Vogue почтит память Валентино Гаравани трибьют-обложкой в фирменном красном цвете

Фото: Franco Origlia/Getty Images

Итальянский Vogue выпустит февральский номер журнала с коллекционной обложкой в фирменном оттенке красного Rosso Valentino в память об ушедшем 19 января дизайнере Валентино Гаравани.

«Rosso Valentino — уникальный и царственный цвет, ставший сегодня символом модного дома. Мы чествуем ушедшего дизайнера через коллекционную обложку. Никто не знает, как воспроизвести этот оттенок: точной формулы не существует — она заключена лишь в ДНК дома, который его создал. Иконический цвет Rosso Valentino — легенда. И сегодня, когда великий кутюрье угас, мы не можем не начать именно отсюда», — пишет издание.

В коллекционной обложке будет издан февральский номер журнала. Он поступит в продажу 27 января.

По легенде, красный цвет поразил Валентино Гаравани еще в студенчестве: во время визита в Барселонскую оперу он увидел пожилую даму в красном бархатном платье. «Среди всех остальных женщин, которые носили другие цвета, она показалась мне единственной, выделяющейся своим великолепием. Я никогда ее не забывал. Я думаю, что женщина в красном всегда прекрасна — это идеальный образ героини», — вспоминал дизайнер.

В 1959 году, открывая свое ателье, кутюрье решил, что женщина Valentino будет одета в красное. Вскоре этот цвет стал эмблемой римского модного дома. Именно в красное платье от Valentino была одета Жаклин Кеннеди, выходившая замуж за Аристотеля Онассиса. В 1970-х бренд выпустил и первые духи в красном флаконе.

К наследию оттенка Rosso Valentino впоследствии обращались как бывший креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли, так и нынешний руководитель Valentino Алессандро Микеле, возглавивший дом в 2024 году.

© Vogue Italia

Валентино Гаравани скончался 19 января в своей римской резиденции в окружении семьи на 94-м году жизни. Прощание с дизайнером пройдет 21 и 22 января, похороны запланированы на 23 января.

С ранних лет Валентино увлекался рисованием, а позже — модой и танцами. После учебы в Милане и Париже он в 1960 году основал собственный модный дом. К тому моменту он уже успел поработать с Кристобалем Баленсиагой и Ги Ларошем. Собственное ателье Гаравани открыл по образцу лучших парижских домов моды, и оно быстро стало популярным.

Клиентками дома Valentino были самые знаменитые женщины эпохи: Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди и британская принцесса Маргарет.

Расскажите друзьям