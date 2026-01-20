Итальянский Vogue почтит память Валентино Гаравани трибьют-обложкой в фирменном красном цвете

По легенде, красный цвет поразил Валентино Гаравани еще в студенчестве: во время визита в Барселонскую оперу он увидел пожилую даму в красном бархатном платье. «Среди всех остальных женщин, которые носили другие цвета, она показалась мне единственной, выделяющейся своим великолепием. Я никогда ее не забывал. Я думаю, что женщина в красном всегда прекрасна — это идеальный образ героини», — вспоминал дизайнер.