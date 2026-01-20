В Голливуде хотят экранизировать эссе Эшли Тисдейл о токсичном мамском чате
OpenAI планирует представить свой первый гаджет в 2026 году

Фото: Dima Solomin/Unsplash

OpenAI ― разработчик ChatGPT ― намерена представить свое первое устройство во второй половине 2026 года. Об этом на Axios House в Давосе сообщил директор по глобальной политике компании Крис Лихейн.

Лихейн не уточнил, что будет из себя представлять устройство и когда оно поступит в продажу. По словам представителя компании, гаджеты будут одним из главных направлений, которые OpenAI будет развивать в 2026 году. 

В СМИ появлялись слухи, что OpenAI разрабатывает прототипы небольших устройств без экрана, которые будут взаимодействовать с пользователями. Среди возможных вариантов ― наушник-вкладыш или умный «пин» (небольшой гаджет с камерой, похожий на значок, который крепится на одежду). 

Глава OpenAI Сэм Альтман говорил, что устройство будет более «спокойным», чем смартфон, а пользователей поразит, насколько оно простое. Альтман намекал на будущее ИИ-устройство с тех пор, как в мае прошлого года OpenAI купила компанию ioбывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. 

Как отмечает Axios, хотя ранние ИИ-гаджеты вроде AI Pin от Humane в основном оказались провальными, ожидается, что в 2026 году появится множество новых попыток воплотить эту концепцию.

