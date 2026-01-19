В Кунцево начали строить небоскреб на месте бывшего кинотеатра «Брест»

На новом месте будет две зоны, доступные для жильцов: на эксплуатируемой кровле стилобата и прилегающей территории. Планируется также создать многоуровневое пространство с амфитеатром и вертикальным дендрарием, а также закрытую оранжерею с зимним садом. Со стороны бизнес-центра обустроят общедоступную площадь с арт-объектом возле входной группы, а на первом этаже организуют торговую галерею и пешеходный бульвар в анфиладном стиле.