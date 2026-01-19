В Кунцево начали строить небоскреб на месте бывшего кинотеатра «Брест»

В Кунцево началось возведение жилого комплекса на месте бывшего кинотеатра «Брест». Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, пишет портал мэра Москвы.
Новостройка находится по адресу: Ярцевская, земельный участок 21/1. Здесь появятся 46-этажный жилой дом на 639 квартир и 41-этажный офисный корпус, объединенные стилобатом с коммерческой инфраструктурой.
По словам Слободчикова, в зданиях предусмотрено два гранд-лобби, а в двухуровневой подземной части будет оборудован паркинг для 300 автомобилей. Жилая площадь объекта составит около 31,5 тыс. квадратных метров, а в бизнес-центре предусмотрено 199 офисных помещений.
«Сейчас на площадке в рамках подготовительного этапа производится монтаж ограждения и паспорта объекта, проводится обустройство временных автодорог и пунктов мойки колес, выполняется устройство пешеходной галереи. Фасады обоих корпусов будут выполнены из алюминиевых кассет, панелей и комбинированного остекления», — говорится на сайте мэра Москвы.
На новом месте будет две зоны, доступные для жильцов: на эксплуатируемой кровле стилобата и прилегающей территории. Планируется также создать многоуровневое пространство с амфитеатром и вертикальным дендрарием, а также закрытую оранжерею с зимним садом. Со стороны бизнес-центра обустроят общедоступную площадь с арт-объектом возле входной группы, а на первом этаже организуют торговую галерею и пешеходный бульвар в анфиладном стиле.
С 1967 года на этой территории располагался кинотеатр «Брест». Многие годы на прилегающей к нему площади отмечали праздники и устраивали концерты. В 2015 году кинотеатр закрылся, местные жители просили внести его в программу реновации советских кинотеатров, но в конце 2021-го было принято решение о сносе «Бреста».
В декабре 2023 года здание начали сносить. Местные активисты, которые несколько лет пытались сохранить здание и площадь перед ним, заявляли, что работы ведутся незаконно.