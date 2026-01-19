Netflix показал трейлер документального сериала о Take That

Группа Take That была основана в 1990 году, распалась в 1996-м и воссоединилась в 2005-м. За свою историю коллектив выпустил 9 альбомов. 12 их синглов занимали первое место в британском чарте. В 2017 году Take That отыграли масштабный тур по Австралии, Новой Зеландии, ОАЭ и Израилю.