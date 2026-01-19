Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии

«Возможно, мы сможем точнее оценить скорость вращения черной дыры и понять, как черные дыры запускают джеты, — а это два ключевых вопроса, на которые в нашей области до сих пор нет ответа», ― отметила Сера Маркофф, профессор астрономии из Кембриджского университета и одна из основательниц консорциума EHT.