Астрономы впервые получат видео черной дыры в действии

Астрономы международного проекта «Телескоп горизонта событий» (EHT) готовятся получить первое в истории видео черной дыры в действии. Об этом сообщает The Guardian.
Сеть телескопов EHT будет следить за сверхмассивной черной дырой в центре галактики Messier 87 в течение марта и апреля. Цель — запечатлеть кадры закручивающегося диска вещества, который очерчивает край горизонта событий, границы, за которую не выходит ни свет, ни материя.
«Возможно, мы сможем точнее оценить скорость вращения черной дыры и понять, как черные дыры запускают джеты, — а это два ключевых вопроса, на которые в нашей области до сих пор нет ответа», ― отметила Сера Маркофф, профессор астрономии из Кембриджского университета и одна из основательниц консорциума EHT.
Черные дыры, по ее словам, имеют дурную славу «злых пылесосов, которые просто засасывают все подряд». Однако ученые все чаще признают, что именно эти космические объекты могут стать ключом к пониманию того, как возникли первые галактики в ранней Вселенной и как они затем эволюционировали.
EHT — это глобальная сеть из 12 радиотелескопов, расположенных от Антарктиды до Испании и Кореи. В 2019 году она представила первое в истории изображение тени черной дыры.